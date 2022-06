Monheim Krise in der Baubranche : Sojus7: Bauangebot zu weit überm Budget

Monheim Erhebliche Bauverzögerungen bei Fachwerkhaus und Krautfabrik. Wegen stark gestiegener Preise können Arbeiten nicht vergeben werden. Auch für Umbau des Außenbereichs des Mona Mare konnten Bauteile nicht geliefert werden.

Die aktuelle Krise in der Baubranche, die durch steigende Materialpreise und ausgelastete Handwerker gekennzeichnet ist, macht auch anderen städtischen Projekten zu schaffen. Für die Baufirmen bergen die teils starken Preisschwankungen das Risiko, dass, wenn sie vor Baubeginn Festpreise mit den Bauherren vereinbaren, sie im schlimmsten Fall trotz voller Auftragsbücher Verluste machen können. „Einige Firmen versuchen bei laufender Bauausführung (nach der Auftragsvergabe) über pauschale Baukostenindexe 20 Prozent mehr Geld für Material zu fordern, das sich aufgrund der langen Lieferzeiten verteuert hat“, sagt Hans Joachim Hamacher, kommissarischer Leiter des Gebäudemanagement. Aber darin seien ja auch längst erbrachte Leistungen und Lohnkosten enthalten, die nicht in dem gleichen Maße gestiegen sind. „Wir bestehen darauf, dass sie die Preissteigerungen für das jeweilige Material konkret nachweisen, was natürlich für die Firmen viel Aufwand bedeutet.“ Er habe aber den Eindruck, dass etwa der Ukrainekrieg auch als Vorwand für einige Mitnahmeeffekte diene. So könne er nicht nachvollziehen, dass einfache Dachlatten aus Fichtenholz, die infolge der Borkenkäferplage reichlich angefallen sind, 28 Euro pro Meter kosten sollen. Auch die Preise für Siebdruckplatten (aus Spanholz), die für die Verschalung von Baubetonteilen verwendet werden, fand er in einem Angebot reichlich hoch veranschlagt. „Wir müssen die Preise genau beobachten und da am Ball bleiben“, sagt er. Ein für Bauunternehmen und Bauherren berechenbares Instrument, mit sprunghaft steigenden Preisen umzugehen – gerade bei Baumaßnahmen mit längeren Bauzeiten – sei, in die Verträge eine Stoffpreisgleitklausel einzubauen: Grundlage sind dann offizielle Indizes zur Entwicklung der Baumaterialpreise. „Wenn die Preisentwicklung eine bestimmte prozentuale Schwelle über- oder unterschreitet, wird eine Preisanpassung vorgenommen“, sagt Hamacher.