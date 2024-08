Reise nach Malbork Monheimer besuchen polnische Partnerstadt

Gastfreundschaft, Herzlichkeit und eine imposante Inszenierung der Belagerung der Marienburg von 1410 durfte der Freundeskreis Malbork bei einem Besuch in der polnischen Partnerstadt erleben. Mitglieder des Vereins waren kürzlich für fünf Tage in die polnische Woiwodschaft Pommern gereist und wurden in Malbork von ihren polnischen Freundinnen und Freunden sowie Bürgermeister Marek Charzewski herzlich empfangen, teilte die Stadt Monheim nun mit.