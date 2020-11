Streit um Negativzinsen : Stadtsparkasse D’dorf droht mit Kündigung

Düsseldorf/Monheim Das Düsseldorfer Finanzinstitut geht gegen Inhaber von Konten vor, die höhere Beträge aufweisen. Auch Kunden der Monheimer Sparkasse sind betroffen.

Die Stadtsparkasse Düsseldorf, zu der auch die Monheimer Filiale gehört, geht energisch gegen Kunden mit hohen Guthaben vor und droht ihnen sogar mit Kündigungen von Tagesgeld- oder Girokonten. Im Juli war zunächst Klienten mit Guthaben von mehr als 100.000 Euro per Brief angekündigt worden, dass künftig ein Minuszins von 0,5 Prozent fällig werden würde, sollte man sich nicht auf eine Anlagealternative einigen. Nun legt die Bank bei all den Kunden nach, für die noch keine Lösung gefunden wurde. In einem Mitte Oktober verschickten Schreiben bittet die Bank nochmals um ein Gespräch bis 11. Dezember. Weiter heißt es: „Nach Ablauf der vorgenannten Frist werden wir das oben genannte Konto ordentlich kündigen.“