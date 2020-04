Monheim Rettungschirm : Stadtrat beschließt den Rettungsschirm

Monheim Mit zehn Millionen Euro will Monheim Kleinbetrieben, Selbstständigen und Vereinen in der Krise helfen.

Geeinigt haben sich die Parteien auf eine Senkung bei den Umsatzeinbußen als Fördergrundlage. Statt der vorgesehen 60 Prozent gibt es nun auch eine Förderung, wenn der Umsatz erst um die Hälfte eingebrochen ist. Für eine Vereinfachung des Antragsverfahrens gab es keine Mehrheit. Das bedauerte auch Alexander Schumacher von der SPD. Er wollte die Förderung der Miete auch auf Arbeitnehmer ausdehnen, die in Kurzarbeit sind und deshalb ihre Miete nur schwer begleichen können. In diesem Punkt verwies Zimmermann auf das ohnehin vorhandene Sozialsystem. Die FDP Monheim begrüßt das Rettungspaket. „Gerade in der aktuellen Situation ist es wichtig, dass alle Akteure in Monheim zusammenstehen“, teilte FDP-Ratsherr Andreas Wölk mit.