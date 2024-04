Monheim Stadtradeln: Fürs Klima in die Pedale treten

(og) Spaß am Fahrradfahren vermitteln und nebenbei was fürs Klima tun – darum geht es bei der bundesweiten Aktion Stadtradeln, an der sich jedes Jahr auch viele Monheimer beteiligen. Vom 5. bis 25. Mai können privat oder beruflich gefahrene Kilometer wieder gesammelt werden. Einzelne Teilnehmende oder Teams können sich ab sofort anmelden. Die Klima-Aktion Stadtradeln wird vom größten kommunalen Netzwerk zum Schutz des Weltklimas, dem Klima-Bündnis, deutschlandweit koordiniert. Ziel ist es, ein Zeichen für Klimaschutz und CO 2 -Vermeidung zu setzen und den Radverkehr auch in der eigenen Stadt nachhaltig zu fördern. Jede und jeder ist eingeladen, drei Wochen lang kräftig für Monheim in die Pedale zu treten und möglichst viele Kilometer zu sammeln. Die Anmeldung der Teams oder Einzelteilnehmenden ist im Internet unter www.stadtradeln.de/monheim möglich. Einzelteilnehmende werden automatisch in einer offenen Gruppe angemeldet, der sich weitere anschließen können. Erstmalig können sich auch Schulgruppen registrieren. Die Anmeldung funktioniert auf dieselbe Weise, im Anschluss kann man sein Schulteam auswählen. Die geradelten Kilometer werden im Internet oder über eine Smartphone-App eingereicht und registriert. Die eifrigsten Radlerinnen und Radler bekommen am Ende eine kleine Auszeichnungen. Fragen beantwortet Klimaschutzmanager Jonas Kruse telefonisch unter