Monheim : Monheim streitet über die Kulturraffinerie

Sinnbildlich dunkle Wolken ziehen sich nach Ansicht der SPD wegen des Umbaus der ehemaligen Fasshalle ins „K 714“ über Monheim zusammen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Stadtpolitiker streiten über die geplante Monheimer Kulturraffinerie K714. Die CDU spricht von einem „Palazzo Prozzo“, Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto) nennt die Opposition mutlos.

Von Dorothee Schmidt-Elmendorff

„Wer jetzt die Hand hebt, führt die Stadt in eine unsichere Zukunft.“ Unheil drohende Worte hatte Werner Goller (SPD) im Stadtrat als Fazit seiner Rede gegen die Kulturraffinerie gewählt. In der Diskussion zum Bebauungsplan der künftigen Veranstaltungshalle „Kulturraffinerie K714“ malte Goller in schwarzen Farben mögliche Gefahren an die Wand: Die Halle, die ursprünglich das jahrzehntelange Verlangen nach einer Veranstaltungsstätte für örtliche Nutzer stillen sollte, sei nur durch eine erhebliche Ausweitung auf auswärtige Nutzer wirtschaftlich zu betreiben. Dadurch werde sie aber jede Menge zusätzlichen Verkehr anziehen.

Der Störfallbetrieb Hammesfahr, wo areosolhaltige Produkte gelagert werden, stelle eine Gefahr für das Parkhaus dar, befand Goller. Er berief sich dabei auf grundsätzliche Gefahren, die in einem Brandfall drohten, und über die Hammesfahr auf seiner Homepage informiert. Die Stadt hatte aber bereits auf eine schriftliche Anfrage der SPD hin mitgeteilt, dass das neue Lager an der Daimlerstraße nicht für Produkte genutzt werde, die unter die Störfallverordnung fallen. Das Parkhaus sei daher nicht vom Störfallbetrieb betroffen.

Info Besucher kommen nicht mit Bus und Bahn Laut Verkehrsgutachten werden alle auswärtigen Besucher der neuen Halle mit Autos anreisen. Nachts wird der Verkehr über Daimlerstraße und Kielsgraben abgeleitet. Dafür sollen die Daimlerstraße ausgebaut, soll am Kreuzungspunkt mit Nieder- und Schwalbenstraße ein Kreisel errichtet, aber ein Abbiegen auf die Niederstraße verhindert werden.

Die Stadt habe bisher auch noch keine Daten zu den zu erwartenden Betriebskosten der Kulturraffinerie vorgelegt, kritisierte Goller. Damit werde nachfolgenden Generationen eine hohe Last aufgebürdet. Der SPD-Politiker zitierte in diesem Zusammenhang Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto), der 2012 davor gewarnte hatte, zu glauben, „jetzt brächen in Monheim Goldene Zeiten heran“. Anschließend appellierte Goller an die Peto-Mehrheit, „nicht einfach die Hand zu heben“, sondern „selbständig zu denken und zu handeln“. Mit diesem unverblümten Vorwurf, die Peto-Ratsleute seien bloß willenloses Stimmvieh, stach er in ein Wespennest. „Sie wollen uns das selbständige Denken absprechen?“, empörte sich Lisa Pientak. Nur weil ihre Partei Peto anders votiere als die SPD. Peto-Fraktionskollege Ingo Elsner schoss scharf zurück: „Despektierlich“ und „unverschämt“ nannte er Gollers Urteil über das Projekt, er verbitte sich dessen „gutväterlichen Rat“. Alle Peto-Mitglieder beteuerten, hart miteinander über das Thema gerungen zu haben. „Wir nehmen die Risiken sehr ernst“, sagte Pientak.

Dennoch: Die Opposition im Rat stand fest gegen das Projekt. „Wir wollen eine Halle für Monheim, nicht für ganz NRW“, sagte Markus Gronauer (CDU). Dieser „Palazzo Prozzo“ – so hieß im Volksmund der DDR-Palast der Republik – sei das Projekt „von jemandem, der vergessen hat, in wessen Dienst er steht“. Auf die griffige Formel „Zu viele Kosten, zu viel Verkehr, eine zu hohe Last für die Nachwelt“ brachte Manfred Poell (Grüne) seine ablehnende Haltung.

Mutlosigkeit warf Daniel Zimmermann diesen Fraktionen vor. Er betonte, seine Partei Peto habe quasi im Alleingang die Stadt dahin gebracht, wo sie jetzt stehe. Er kündigte an, dass er rechtzeitig vor der Kommunalwahl belastbare Zahlen für die Baukosten vorlegen werde, denn mit der bisher veranschlagten Summe von insgesamt 75 Millionen Euro werde man wohl nicht hinkommen. Der Bürgermeister mokierte sich über die „Grenze-dicht-Mentalität der CDU“: Er halte es für einen Vorteil, dass künftig Monheimer auch hochwertige Kulturveranstaltungen vor Ort genießen können, ohne nach Köln und Düsseldorf fahren zu müssen. Im Gegenzug wären die Großstädter aber auch hier willkommen. Ohne Auswärtige wäre ja auch die Altstadt nicht tragfähig.