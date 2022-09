Amateur-Contest : Stadtmeisterschaft für Skateboard und Scooter

Monheim Am Vormittag gehen zunächst die Scooter-Sportler an den Start im Skatepark am Rheinbogen. Ab 13.30 Uhr starten dann die Skateboarder.

Der Verein „Rollkultur Monheim“ richtet am Samstag, 24. September, 12 bis 17 Uhr, die erste Stadtmeisterschaft für Skateboard und Scooter aus. Bei dem Wettbewerb im Skatepark an der Kapellenstraße treten Amateure in den Disziplinen Skateboard und Stunt-Scooter gegeneinander an, so die Veranstalter. Am Vormittag gehen zunächst die Scooter-Sportler an den Start im Skatepark am Rheinbogen. In zwei Gruppen zu je zehn Teilnehmern tragen sie ihren Wettbewerb aus. Ab 13.30 Uhr starten dann die Skateboarder. Bei diesen Wettbewerben zählt die Gesamtperformance des Laufes. Abgeschlossen wird der Tag von einem so genannten Best-Trick-Wettbewerb, im Rahmen dessen die Teilnehmer die Jury mit einzelnen Tricks beeindrucken können, heißt es. Der Wettbewerb ist ein reiner Amateur-Contest. Sollte der Gewinner seinen Wohnsitz nicht in Monheim haben, darf sich der Bestplatzierte aus Monheim mit dem Titel „Stadtmeister*in“ schmücken.