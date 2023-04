Monheim Stadthistoriker redet über Nazi-Zeit

Monheim · (elm) Die Zeit des Nationalsozialismus ist auch an Monheim nicht spurlos vorbeigegangen. Einen einfachen Zugang zu einem schweren Thema will der Stadthistoriker Dr. Alexander Berner am Samstag, 22. April, von 10 bis 13.30 Uhr, in einem VHS-Workshop bieten.

12.04.2023, 14:44 Uhr

Alexander Berner ist der Monheimer Stadthistoriker. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)