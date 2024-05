Stadtfest vom 14. bis 16. Juni Monheim feiert drei Tage „Gans heldinnenhaft“

Die kleine Bühne des Sojus 7 steht wieder auf dem Eierplatz und präsentiert an allen drei Tagen regionale sowie überregional bekannte Künstler – am Freitag und Samstag auch bis in die Nachtstunden. Besucher können sich auf Kinderbands wie „Pelemele“ oder „Herr Jan und Bands“ aus dem Elektro-Swing-, Rock- und Metalbereich freuen: Am Freitag steht die Elektro-Swing-Band „Dirty Honkers“ und am Sonntag „Kapelle Petra“ auf dem Programm. Auch Monheims Partnerstadt Wiener Neustadt ist mit der Indierock-Band „Shut Up Club“ auf der Sojus-7-Bühne vertreten. Auf der Hauptbühne am Rathausplatz spielt am Freitag das Stadtorchester Monheim am Rhein ab 21 Uhr Pop, Rock, Funk und Soul. Ab 22.45 Uhr stehen „Air Flik“ und Micha Deutz an den Plattentellern und ab 23.30 Uhr will der „DJ Alle Farben“, bekannt durch Hits wie „Supergirl“ und „Little Hollywood“, mit House-Musik für Feier-Stimmung sorgen.