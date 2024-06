Monheim Heldenhafte Stadtwette: Packwell-Geschäftsführer hält dagegen

Bürgermeister Daniel Zimmermann wettet, dass er es am Stadtfest-Sonntag schafft, mindestens 400 Festgäste in Superheldinnen- und Superhelden-Outfits vor der Hauptbühne auf der Krischerstraße zu vereinen. „Ein paar Minuten Einsatz für die Kinder- und Jugendfeuerwehr fände ich trotz oder gerade wegen all der schönen parallel laufenden Angebote daher wirklich heldenhaft“, betont der Bürgermeister und bedient sich der Merkelschen Formel „Wir schaffen das!“