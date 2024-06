Vom 14. bis zum 16. Juni Volles Programm beim 13. Monheimer Stadtfest

Auf der Hauptbühne am Rathausplatz spielt am Freitag das Stadtorchester Monheim ab 21 Uhr Pop, Rock, Funk und Soul. Ab 22.45 Uhr stehen Air Flik und Micha Deutz an den Plattentellern und ab 23.30 Uhr will DJ Alle Farben, bekannt durch Hits wie "Supergirl" und "Little Hollywood", mit House-Musik für ausgelassene Feier-Stimmung sorgen.