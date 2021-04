Monheim arbeitet an Alternativprogramm : Stadtfest fällt zum zweiten Mal aus

Monheim Gänselieselmarkt und -lauf fallen ebenfalls aus. Die Stadt arbeitet an einem kleinen Alternativprogramm. „Wir können auch im Kleinen ein paar schöne Dinge möglich machen“, heißt es.

Für das Wochenende plant das Stadtmarketing ein Alternativprogramm. So soll es in Kooperation mit den Monheimer Kulturwerken Drive-in-Konzerte geben. Wer alles kommt und wie man an die dann kostenlosen Karten gelangt, will die Stadt rechtzeitig mitteilen.