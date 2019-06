Monheim : Stadtbücherei hat neue Leiterin

Monheim Diana Baur hat zuletzt in Düren gearbeitet und dort Bildungskooperationen initiiert.

(elm) Nachdem der langjährige Bibliotheksleiter Martin Führer in den Ruhestand verabschiedet wurde, hat am Montag, 3. Juni, mit Diana Baur bereits seine Nachfolgerin die Leitungsaufgaben an der Tempelhofer Straße 13 übernommen. Nach ihrem Bibliotheksstudium mit dem Schwerpunkt Medien und Kommunikation war die heute 44-Jährige zunächst in der Stadtbibliothek Bergheim tätig und arbeitete zuletzt seit 2013 in der Dürener Stadtbibliothek. Dort baute sie zahlreiche Bildungskooperationen und Projekte wie die Medienwerkstatt und den Sommerleseclub auf.