Stadtbienen : Stadtbienen summen am Deusser-Haus

Monheim Die Stadt Monheim unterstützt das lokale Honig- und Naturschutz-Projekt von Imkerin Marie Förster. Sie hatte es auf der Mitdenken Plattform angestoßen – zur Rettung der Bienenkultur.

(og) In den Garten des Deusser-Hauses sind rund 50.000 neue Arbeiterinnen eingezogen. Zwei Bienenköniginnen werden dort mit ihren beiden Völkern in Zukunft Honig produzieren. Beim Umzug hat die Monheimer Imkerin Marie Förster geholfen, die mit einer Diskussion zu bienen- und insektenfreundlicher Bepflanzung auf der städtischen Plattform Mitteilen das Projekt angestoßen hat. Ansiedlung von Stadtbienen zurück. „Mit dem Projekt möchte ich die Stadt hinsichtlich ihrer Bemühungen im Klima- und Naturschutz unterstützen“, erläutert die junge Imkerin, die der Monheimer Familienimkerei Schwind entstammt.

Weitere Standorte sind schon in Planung. Sie selbst stellt die Stöcke zur Verfügung und übernimmt mit ihrem Team die komplette Pflege. Die Stadt kümmert sich um geeignete Aufstellplätze. Das Projekt soll einen Beitrag dazu leisten, Bienenvölker am leben zu erhalten. „Wir stehen am Anfang“, betont Marie Förster. „In den kommenden Wochen und Monaten soll das Projekt ausgebaut und weitere Standorte gefunden werden.“ Bürgermeister Daniel Zimmermann ist involviert. „Ich könnte mir sogar einen Bienenstock direkt am Rathaus vorstellen. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf, den Monheimer Stadthonig Gästen aus unseren Partnerstädten als lokales Geschenk anbieten zu können.“ Ein eigenes Label sei bereits in Vorbereitung. Marie Förster: „Auch an feste Verkaufsstellen im Stadtgebiet oder Aktionsstände beim Frühlings- oder Stadtfest ist gedacht.“