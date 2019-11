Monheim Ulla-Hahn-Archiv : Stadt plant Ulla-Hahn-Archiv

Monheim Noch steht der Umfang des Materials nicht fest, das die Dichterin Monheim überlässt.

Die Stadt Monheim will zusätzlich zum Ulla-Hahn-Haus noch ein Ulla-Hahn-Archiv einrichten. Das hat Bürgermeister Daniel Zimmermann bei der Haushaltseinbringung angekündigt. 200.000 Euro sind dort für die Planung eines Archivs vorgesehen. Die in Monheim aufgewachsene Autorin habe der Stadt angeboten, ihr ihre Manuskripte, Dokumente und weiteres Material zu überlassen, das mit ihrem literarischen Schaffen in Verbindung steht.

„Vieles ist noch offen“, sagt Sonja Baumhauer, Chefin des Ulla-Hahn-Hauses. „Wir suchen nach einem geeigneten Platz, am liebsten in der Nähe des Ulla-Hahn-Hauses“, sagt sie und freut sich riesig über das Angebot der Schriftstellerin, die vor allem mit ihrem autobiografischen Romanzyklus bekannt geworden ist. Ihre Romanfigur „Hilla“, die in Dondorf (Synonym für Monheim) aufwächst, hat in Monheim viele Fans und die Stadt am Rhein bekannter gemacht. In ihre Romanen „Das verborgene Wort“ und „Aufbruch“ fließen eindrücklich ihre Kindheitserlebnisse in der kleinen Rheingemeinde ein.