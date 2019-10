Monheim : Monheim will Stolpersteine und Stolperschwellen verlegen

Monheim Die Stadt Monheim will Stolpersteine und Stolperschwellen für Opfer der NS-Diktatur verlegen.

Von Dorothee Schmidt-Elmendorff

(elm) Die Familie Blumenfeld betrieb einst mit der Familie Herz einen Viehhandel an der Alten Schulstraße 35 sowie ein Textilwarengeschäft und erwarb Ende 1918 das Haus Frohnstraße 14. Nach dem ersten Boykott ihres Geschäfts bereitete die Familie ihre Emigration nach Haifa in Palästina vor, die auch noch 1933 gelang. In Erinnerung an die vierköpfige jüdische Familie sollen vor dem Gebäude nun vier Stolpersteine verlegt werden.

Insgesamt elf weitere Stolpersteine soll der Künstler Gunter Demnig anfertigen. Das hat der Rat der Stadt Monheim in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Neun Stolpersteine für die Opfer der Judenverfolgung sowie zwei Stolperschwellen für die Opfer von Zwangsarbeit. Im Stadtgebiet sind bisher 64 Stolpersteine verlegt worden. Sie erinnern an jüdische Mitbürger, die in Monheim gelebt haben und die in Konzentrationslagern umgebracht wurden.

Da es wegen der hohen Zahl der Betroffenen nicht möglich ist, individuelle Stolpersteine auch für die Opfer von Zwangsarbeit zu verlegen, hat Demnig als Alternative die Stolperschwellen entwickelt. Sie werden an Orten verlegt, von denen Deportationen starteten oder auch an Lagern, in denen eine Vielzahl von Menschen gegen ihren Willen festgehalten wurden.