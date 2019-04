Monheim : Umspannwerk soll Wohnsiedlung weichen

Das Umspannwerk in Monheim behindert laut Stadt eine Weiterentwicklung des Stadtzentrums. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Drei Büros sollen in einem Gutachterverfahren Skizzen entwickeln. Stadt hat Vorkaufsrecht auf Grundstücke.

Eigentlich hat die Stadt Monheim keine nennenswerten Baulandreserven mehr. Lediglich im Süden, zwischen Heinrich-Häck-Stadion und der Straße „Im Pfingsterfeld“, liegen noch 19 Hektar brach, die aber wegen der kreuzenden Hochspannungsleitung bisher nicht genutzt werden konnten. Deshalb will Bürgermeister Daniel Zimmermann das Umspannwerk am Berliner Ring, von dem aus die 110-kV-Leitung durch die südliche Innenstadt und ab dem Stadion diagonal über das Plangebiet führt, an den Stadtrand verlegen. An die Alfred-Nobel-Straße.

Der Bürgermeister rechnet mit Kosten von 12 bis 15 Millionen Euro. „Ziel ist, die Verlegung durch die Baulandgewinnung zu finanzieren“, sagt Zimmermann. Werk und Leitungen gehören zwar Innogy, aber die Grundstücke, die durch den Wegfall der Anlage als Bauland nutzbar würden, seien in der Hand einer größeren Zahl von Eigentümern. Da diese von der enormen Wertsteigerung ihrer Grundstücke profitieren werden, würden auch die Kosten auf alle Eigentümer umgelegt. „Wir schöpfen also ein Stück des Wertzuwachses ab“, so Zimmermann. Da es sich somit insgesamt um eine sehr komplexe Maßnahme handele, sei die Stadtverwaltung nicht auf die freiwillige Mitwirkung der Eigentümer angewiesen. Tatsächlich lässt das Baugesetzbuch im Rahmen einer solchen „städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme“ Eingriffe ins Eigentumsrecht zu. Die Stadt hat sich bereits ein Vorkaufsrecht auf die betroffenen Grundstücke gesichert. Ob aber alle Voraussetzungen für diese selten genutzte Maßnahme vorliegen, untersucht derzeit ein Büro.

Info Eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Voraussetzungen: Die Maßnahme muss für die Entwicklung der Gemeinde von besonderer Bedeutung sein, etwa der Deckung eines größeren Wohnstättenbedarfs dienen. Es muss untersucht werden, dass keine andere Maßnahme geeignet wäre, dieses Ziel zu erreichen.

Jetzt sollen als nächster Schritt drei ausgesuchte Stadtplanungsbüros in einem Gutachterverfahren aufgefordert werden, erste Ideenskizzen für das Pfingsterfeld zu entwickeln. Sie sollen sowohl Mehrfamilienhäuser als auch Reihen- und Doppelhäuser vorsehen. Insgesamt 30 Prozent des Wohnraums soll „preisgedämpft“ erstellt werden. Das neue Viertel soll einen zentralen Quartiersplatz haben und verkehrsberuhigt sein. Schon Ende Mai sollen die Büros dann ihre Idee in einem Bürgerworkshop zur Diskussion stellen.