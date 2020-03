Monheim Niederstraße : Stadt will Heimbewohner besser schützen

Zum 1. April sollen die sanierten Übergangswohnheime an der Niederstraße in Monheim bezugsfertig sein. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Bald sind die sanierten Unterkünfte an der Niederstraße bezugsfertig. Dann wird dort ein Wachdienst eingesetzt.

Von Dorothee Schmidt-Elmendorff

Der Prozess um eine tödliche Messerstecherei an der Mittelstraße hat auch ein Schlaglicht auf das Übergangswohnheim an der Niederstraße geworfen. Die beiden Gewalttäter wohnten nicht nur seit Jahren dort, auch zwei der Zeugen waren übergangsweise bzw. dauerhafte Mitbewohner. Beide Täter waren offenbar gewöhnt, größere Mengen Alkohol zu konsumieren, mindestens einer der Täter war auch wegen Drogenbesitzes einschlägig vorbestraft. Auf die Frage, ob es in der Niederstraße eine Hausordnung gebe, die den Konsum von Drogen, Alkohol regelt, antwortet Christiane Schärfke, Leiterin des Bereichs Ordnung und Sicherheit, es gebe eine Hausordnung, die Kontrolle der Einhaltung obliege den Hausmeistern. Auch durch Gewalttaten waren beide Täter schon in Erscheinung getreten, es gab Vorstrafen wegen Körperverletzung, einer der Zeugen war bedroht worden.

Nicht ausgelöst durch die Bluttat, wie Christiane Schärfke betont, wird sich an der Niederstraße jetzt einiges ändern. Nicht nur wird dort ab dem Frühjahr ein Wachdienst für Sicherheit sorgen, das Beratungscentrum, das dort Flüchtlinge im Rahmen des Welcome-Projektes betreut, arbeite derzeit an einem Schutzkonzept für die Bewohner. Derzeit leben nach Auskunft der Stadt zwölf Flüchtlinge und 31 Obdachlose in dem Neubau an der Niederstraße, darunter fünf Familien mit fünf Kindern.

Info Zwei Wachleute für die Nachtstunden Im Dezember hatte die Stadt die Sicherheitsdienstleistungen für die Übergangswohnheime Niederstraße / Rhenaniastraße ausgeschrieben. Gegenstand ist die Bewachung für die Übergangswohnheime mit drei Wohnhäusern überwiegend im Spät- und Nachtdienst. Dafür sollen zwei Mitarbeiter eingesetzt werden.

Zum 1. April sollen die dann sanierten beiden Gebäude auf dem vorderen Grundstücksteil wieder bezugsfertig sein. Dann steigt allerdings auch das Konfliktpotenzial an der Niederstraße. Denn dorthin sollen dann nicht nur die Flüchtlinge umsiedeln, die derzeit noch an der Bregenzer Straße untergebracht sind, sondern auch die jetzigen Bewohner der Rhenaniastraße 3 und 5, erklärt Markus Miller vom Beratungscentrum. Weil die Gebäude abgerissen werden. Der vorübergehende Einsatz eines Sicherheitsdienstes an der Niederstraße diene dem Ziel, den Bewohnern auch nachts zunächst einen Ansprechpartner zu bieten, erklärt Christiane Schärfke. Diese sollen „schon in der Umzugs- und Eingewöhnungsphase etwaige, theoretisch nie auszuschließende Konflikte unterbinden“.

An dem neuen Schutzkonzept sollen alle vor Ort tätigen Akteure mitwirken und sich durch Unterschrift zu dessen Einhaltung verpflichten, berichtet Miller. „Es gibt allen Personen, die dort arbeiten, einen Handlungsleitfaden an die Hand, um insbesondere die besonders schutzwürdigen Frauen und Kinder, vor Gewalt, Bedrohung und sexuellen Übergriffen zu schützen.“ Ein wesentliches Element sei daher ein Beschwerdemanagement. „Es schließt auch bauliche Maßnahmen ein, wie das Vermeiden dunkler Ecken, die sexuelle Übergriffe ermöglichen“, so Miller. Dem Security-Dienst komme dabei die Aufgabe zu, auch mal durchzugreifen, denn nicht alle Bewohner seien mit sozialpädagogischen Herangehensweisen zu erreichen.

Die zuständige Bereichsleiterin drückt sich da zurückhaltender aus. Laut Schärfke werde zunächst geprüft, ob ein solches Schutzkonzept überhaupt notwendig sei. Dabei werde unter anderem die Frage aufgeworfen, ob die bestehende Hausordnung überarbeitet oder neu erstellt werden muss, ob durch die Sozialarbeit im zwischenmenschlichen Miteinander etwas verbessert werden kann, welche Angebote darüber hinaus noch sinnvoll sein könnten.