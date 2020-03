Monheim : Stadt will Bibliothek künftig auch sonntags öffnen

Monheim Dafür will sie Fördermittel nach dem Bibliotheksstärkungsgesetz in Anspruch nehmen.

In einem ersten Schritt soll die Bibliothek sonntags regelmäßig öffnen. Diese zusätzliche Öffnungszeit soll explizit für Veranstaltungen in Zusammenhang mit dem Projekt „Interkulturelle Bibliothek“ genutzt werden, das die Stadt in Kooperation mit dem Verein WiM (Wir in Monheim) umsetzen möchte. Geplant sind Lesungen und Workshops zu Themen wie Integration, Mehrsprachigkeit, Migration und interkulturelle Bildung sowie fremdsprachige Literatur. Einen entsprechenden Antrag hat die Bibliotheksleiterin Nadja Kläsges Ende Februar für das Landesprogramm ProSiB-Stärkung der Sonntagsöffnung in Bibliotheken eingereicht. Die CDU regt ebenfalls die Nutzung der Landeszuschüsse für eine Sonntagsöffnung an. „Das hat sich zufällig zeitlich überschnitten“, sagt Kläsges.