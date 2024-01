Monheim Bürgerbegehren Bürgerinitiative sieht sich im Recht

Derweil macht in Baumberg das Gerücht die Runde, dass es für die Liselott-Diem-Sporthalle, die ja nach dem Wegzug der Flüchtlinge wieder dem Vereinssport zur Verfügung stehen soll, noch andere Pläne gibt. Demnach habe die Stadt vor, die betagte Halle abreißen zu lassen, um auf dem Grundstück Wohnbebauung zu realisieren. In diesen Komplex soll auch der bestehende Aldi-Markt integriert werden. „Solche Planungen gibt es nicht. Dieses Gerücht entbehrt jeder Grundlage“, erklärt die Beigeordete Lisa Pientak. „Zu dem Projekt an der Geschwister-Scholl-Straße in Monheim-Baumberg haben bisher nur anfängliche Gespräche stattgefunden, die nicht über eine erste Planungsidee hinaus gehen“, erklärt Carolin Sunderhaus, Sprecherin der Unternehmensgruppe Aldi Süd. Grundsätzlich begrüße Aldi Bauentwicklungen, die größere und moderne Verkaufsflächen ermöglichen. Das müsse sich aber am Ende rechnen und alle Rahmenbedingungen passen.