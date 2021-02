Monheim : Stadt verteilt faire Kamelle an Kinder und Senioren

Wenn die Menschen nicht zur Kamelle kommen können, kommt die Kamelle eben zu den Menschen. Andreas von Stramberg (l.) und Christoph Wichmann bringen mit ihren Kollegen der Städtischen Betriebe in diesen Tagen kistenweise fair gehandelte Leckereien in die Monheimer Kitas, Schulen und Seniorenheime. Foto: Thomas Spekowius

Monheim Auch die Monheimer Lokalhelden können die verpackten Kamelle-Beutel an ihre Kundschaft weitergeben. „Mit der Kamelle aus Fairem Handel lassen wir als Fairtrade-Stadt auch in schwierigen Zeiten unser Engagement nicht abreißen“, heißt es bei der Stadt.

(elm) Seit Beginn der Corona-Pandemie müssen die Monheimer auf vieles verzichten, auch auf das Feiern beliebter Traditionen. Da weder Monheims Kinder noch die Menschen in Seniorenheimen den Karneval in diesem Jahr in der gewohnten Form erleben können, spendiert die Stadt ihnen als Trost zumindest eine kleine Freude: Mit fairer Kamelle will sie wenigstens ein wenig Karnevalsgefühl schenken. Kürzlich lieferten die Städtischen Betriebe faire Kamelle an Einrichtungen im gesamten Stadtgebiet aus, damit diese an Jung und Alt verteilt werden können.