Fahrradverleih-System : Stadt verschiebt Start des Fahrrad-Verleihsystems

Monheim Monheim (og) Der Start des städtischen Fahrrad-Verleihsystems verzögert sich weiter. Der Grund sind technische Probleme. Das teilt die Stadt mit.

Der Dienstleister T-Systems kann die an allen Stationen installierten Infosäulen noch nicht liefern. Damit sei der Starttermin am 15. Oktober nicht mehr zu halten.

Die Stationen befinden sich aktuell noch im Prüf- und Abnahmeverfahren beim Technischen Überwachungsverein (TÜV). In ihnen wird künftig die gesamte Elektronik und damit auch die Ladetechnik verbaut sein, die für Stadträder von zentraler Bedeutung ist. „Denn nicht nur die E-Bikes, sondern auch die normalen City-Bikes und Jugendräder sind mit einem elektronischen System ausgestattet, über das die Ausleihe- und Rückgabe sowie das elektronische Schloss gesteuert werden“, erläutert Projektmanagerin Justine Paß von der städtischen IT. Können die Räder nach Rückgabe also nicht wieder aufgeladen werden, kann auch keine Ausleihe über die zugehörige Stadträder-App erfolgen, die perspektivisch in die Monheim-Pass-App integriert werden soll.