Autonome Busse Monheim Stadt vermisst Ausweichstrecke neu

(og) Die Monheimer Altstadt soll eine neue Pflasterung erhalten. Um dieses Projekt umsetzen zu können, muss der autonome Bus teilweise eine andere Route nehmen. Ab Montag, 13. Mai, wird dehalb die Ausweichstrecke, vom Busbahnhof über den Rathausplatz, Krischerstraße, Kirchstraße, Grabenstraße, Kapellenstraße, Poetengasse und wieder zurück zum Busbahnhof, ausgemessen. Die Arbeiten sind erforderlich, weil die neue Generation der autonomen Busse bisher für die Ausweichstrecke noch nicht programmiert worden ist. Die neuen Modelle, die im vergangenen Jahr in Betrieb genommen wurden, unterscheiden sich technisch aber auch in den Maßen von den alten Fahrzeugen. Auch die neuen Busse sollen künftig in der Lage sein, die temporäre Streckenführung zu nutzen. Zudem soll in diesem Zusammenhang die Fahrdynamik der Fahrzeuge optimiert werden um den Verkehrsfluss zu verbessern. Das teilt die Stadt Monheim mit.