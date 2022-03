Gedenken an die Opfer aus Monheim : Stadt verlegt Stolpersteine für Opfer rassistischer Verfolgung

Monheim Flucht und Vertreibung erfahren durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine gerade wieder grausame Aktualität. Die Stadt Monheim erinnert nun auch an NS-Flüchtlinge.

In den letzten Jahren hat der Kölner Künstler Gunter Demnig mit Unterstützung der örtlichen Schulen, Kirchen und weiteren Beteiligten in Monheim 67 Stolpersteine zum Gedenken an Opfer des NS-Regimes verlegt. Davon erinnern 13 Stolpersteine an jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger, die in Konzentrationslagern umgebracht wurden. Weitere Stolpersteine erinnern an Zwangsarbeitskräfte, die in Monheim selbst ihr Leben oder engste Angehörige verloren haben, sowie an den mutigen Gemeindepfarrer von St. Gereon, Franz Boehm, der denunziert wurde.