Monheim Trasse für Europaallee ist bis 2052 verpachtet

Die katholische Kirchengemeinde besitzt rund 99 452 Quadratmeter im Stadtgebiet, das ist ein 230stel der Fläche Monheims. Daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass städtische Planungen ein Kirchengrundstück betreffen, recht hoch. Ein Beispiel ist die Europaallee, über die die Neubaugebiete in Baumberg-Ost erschlossen werden. Sie endet derzeit in Höhe der alten Bezirkssportanlage. CDU und SPD haben mehrfach gefordert, dass die Straße noch vor Aufnahme der Bauarbeiten am Hasholzer Grund bis an die Wiener Neustädter-Straße ausgebaut werde. Die Stadt hat darauf hingewiesen, dass die dafür benötigten Flächen sich noch nicht vollständig im Eigentum der Stadt oder des Investors befinden.