Monheim Trödel Gänselieselmarkt: Jetzt werden Stände vergeben

Mit der Organisation wurde die Firma Höfges Event Group GmbH beauftragt. Trödlerinnen und Trödler können bei der Anmeldung einen groben Straßenbereich aussuchen, in dem sie am 17. Juni ihren Stand aufbauen wollen, wie die Stadt mitteilt. Die Standkosten betragen sieben Euro pro laufendem Meter. Eine Reinigungskaution in Höhe von zehn Euro wird bei sauberer Rückgabe des Standplatzes in Bar erstattet. Die Bezahlung erfolgt per Vorkasse.