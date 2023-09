Sportler-Ehrung in Monheim Gold für die Baumberger Feuerwehr

Bürgermeister Daniel Zimmermann versicherte in seinem Grußwort, dass die Stadt auch künftig den Sport nach Kräften unterstützen werde, und führte als Beispiele die im Bau befindliche Großsporthalle am Berliner Ring für Schul- und Vereinssport und die geplante Freiluft-Anlage Am Kielsgraben für Tennis, Fußball und Rollkultur an.