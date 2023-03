Monheim Stadt sucht weitere Ärzte für den Campus

Fünf Ärzte haben sich bereits in dem hellen aufgelockerten Bau niedergelassen, abgesehen von den Rheumatologen und der Dermatologin, die bei der städtischen Tochter MVZ angestellt sind. „In der Tat ein noch sehr ungewöhnliches Konstrukt“, so der Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, Christopher Schneider, „das aber vom Gesetz her so möglich ist.“ In ganz NRW gebe es derartige Medizinische Versorgungszentren in Händen städtischer Gesellschaften nur zweimal: einmal in Remscheid und jetzt auch in Monheim. „Grundsätzlich ist das ein sehr positiver Ansatz“, lobte Schneider. Natürlich werte dieser Schritt, wenn Bürger vor Ort medizinisch versorgt werden könnten, den Standort immer auf.