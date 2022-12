Monheim Stadt sucht neue Mon-Guides

Für alle angehenden Mon-Guides gibt es am 11., 19., 25. und 26. März eine professionelle Ausbildung. „So sind alle mit umfassenden Fertigkeiten ausgerüstet, um Führungen zu gestalten“, so Braun. In diesem Workshop werden Methodik, Präsentationstechniken, Sprachgewandtheit und weitere Fertigkeiten praxisnah vermittelt. Wer mitmachen will, kann sich bis Freitag, 20. Januar, per E-Mail an tourismus@monheim.de wenden. Alle Interessierten sollten unter Angabe ihrer Kontaktdaten kurz erklären, warum sie Mon-Guide werden möchten, welche Erfahrungen sie für den Einsatz mitbringen, ob Führungen in einer Fremdsprache möglich wären und welche Ideen sie zu kreativen neuen Themenführungen hätten. Weitere Informationen bei Saskia Braun unter Telefon 02173 951-833 oder per E-Mail an tourismus@monheim.de.