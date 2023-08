Klimaschutz in Monheim Bewohner von Schloss Laach wegen Windparks in Sorge

Monheim · Am Dienstag, 22. August, 18 Uhr informiert Bürgermeister Daniel Zimmermann in der Aula am Berliner Ring gemeinsam mit Experten der Stadt, der MEGA und der EVL über die städtischen Windkraft-Pläne am östlichen und südlichen Stadtrand.

21.08.2023, 14:18 Uhr

In Nähe von Schloss Laach sollen Windkraftanlagen mit einer Höhe von bis zu 250 Metern installiert werden. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Dorothee Schmidt-Elmendorff