Monheim : Stadt fördert den rhythmisierten Ganztag

Monheim Drei Grundschulen beteiligen sich an dem Modellprojekt und können mit einer Förderung für 60 zusätzliche Fachkraftstunden rechnen.

Die Nachfrage nach Ganztagsplätzen an den Grundschulen in Monheim ist ungebrochen hoch und auf Bundesebene wird derzeit über einen Rechtsanspruch auf Ganztagsplätze diskutiert. Die Stadt Monheim möchte bereits heute den Weg für dieses Zukunftsmodell für Grundschulen bereiten und drei örtliche Standorte mit den finanziellen Mitteln für mehr Personal ausstatten:

Ab dem Schuljahr 2019/20 sollen Rhythmisierte Ganztagsklassen mit 15.000 Euro pro Jahr und Klasse gefördert werden. Das entspricht 60 Ogata-Fachkraftstunden je Klasse, so dass künftig pro Klasse eine Lehr- und zwei Ogata-Kräfte im Team zusammenarbeiten können, wie Simone Feldmann, Bereichsleiterin Kinder, Jugend und Familie, kürzlich im Schulausschuss ausführte.

Der Rat hatte die Stadt im September in der so genannten „Hauptstadt-für-Kinder-Entwicklungsplanung 2019 bis 2020“ damit beauftragt, die Rahmenbedingungen für den Rhythmisierten Ganztag „als zentrale Zielsetzung der Hauptstadt für Kinder“ zu verbessern. Die Stadtverwaltung hat inzwischen eine Projektgruppe mit den drei interessierten Schulen – der Schule am Lerchenweg, Armin-Maiwald- und Hermann-Gmeiner-Schule – gegründet und sich von der Unteren Schulaufsicht und der Serviceagentur „Ganztägig Lernen Schleswig-Holstein“ beraten lassen.