Monheim Direktvergabe : Stadttochter BSM bleibt beim Busbetrieb am Steuer

Stadttochter BSM bleibt beim Busbetrieb am Steuer

Monheim Nach neuem EU-Recht müssen Aufträge – auch an Verkehrsbetriebe – europaweit ausgeschrieben werden. Es gibt Ausnahmen.

(og) Schon vor knapp zwei Jahren hat der Rat der Stadt Monheim die Weichen gestellt und die so genannte Direktvergabe des öffentlichen Personen-Nahverkehrs an die Bahnen der Stadt Monheim (BSM) vorbereitet. Heute soll in der Ratssitzung darüber beschlossen werden.