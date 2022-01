Fachkräftemangel Monheim : Stadt setzt auf Aus- und Weiterbildung

Sabione Uhlig (r.) war eine der ersten Mitarbeiterinnen, die vom Radleasing der Stadt Gebrauch gemacht hat. Uta Heber-Wenzel unterstützt das. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der allgemeine Fachkräftemangel macht sich auch in den Kommunen immer deutlicher bemerkbar. Mit höheren Gehältern als in der freien Wirtschaft können sie die wenigen Bewerber nicht locken. Um qualifiziertes Personal an sich zu binden, verfolgt Monheim daher mittlerweile eine andere Strategie. Selber ausbilden und attraktive Benefits lautet hier die Devise.