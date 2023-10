Monheims Haushalt Monheim rechnet mit Haushaltsdefizit

Als Gründe führen beide die gestiegenen Kosten unter anderem im Bereich Energie und Personal an. Die Stadt wird im komenden Jahr 6,4 Millionen mehr für ihr Personal ausgeben müssen. Statt wie in diesem Jahr 50,7 Millionen werden Ausgaben für die Mitarbeiter in Höhe von 57,1 Millionene Euro erwartet. Auch die Finanzierung des Inflationsausgleich – 3000 Euro für Tarifbeschäftigte – müsse die Stadt stemmen. Der steigende Anteil an der Kreisumlage, die von 28,5 Prozent in diesem Jahr auf 33,24 Prozent steigen wird, nämlich von 111 Millionen Euro auf 133 Millionen Euro im Jahr 2024 tue ein übriges, um die Ausgabenseite des Hauhalts zu erhöhen. Auch gebe es für Kommunen nicht mehr die Möglichkeit, Kosten für Coronahilfen und die Folgen des Ukrainekriegs gesondert auszuweisen.