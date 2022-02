Im Monheimer Stadtrat : Kielsgraben: Stadt plant Büros und Gewerbe

Auf 2,8 Hektar rund um die Benzstraße sollen weitere Industrie- und Gewerbebetriebe angesiedelt werden. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Zwei Bebauungspläne stehen im Stadtrat zur Entscheidung an. Nach dem Aufstellungsbeschluss für das Areal an der Benzstraße geht es um die Veränderungssperre am Kielsgraben-West. Dort sollen weitere Büros entstehen. An der Benzstraße soll Gewerbe mit höheren Emissionen Platz finden.

Im Anschluss an die Rheinpromenade mit der Kulturraffinerie K714 und den Firmen im Rheinpark, plant die Stadt in Fortsetzung weitere Büroansiedlungen am Kielsgraben-West. Zwischen dem Kielsgraben im Norden, dem bebauten Grundstück am Kielsgraben im Osten und dem Bürogebäude und dem Parkhaus im Süden sollen „qualitativ hochwertige Büros“ entstehen, sagte die Beigeordnete Lisa Pientak. Dafür müssten die Politiker am kommenden Mittwoch im Stadtrat eine Veränderungssperre beschließen. „Die Lage am Rhein und die zukünftig neugestaltete Rheinpromenade machen den Standort hoch attraktiv“, so Pientak. Und im östlichen Teil biete sich die Möglichkeit, neue Hallen für produzierendes Gewerbe zu bauen. Bereits 2020 hatte die Stadt eine Vorkaufsrechtsatzung beschlossen. Damit habe man die Möglichkeit, für die Flächenentwicklung auf die privaten Grundstücke zuzugreifen.

Ebenfalls im Rat abgestimmt wird über den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Benzstraße. Das 2,8 Hektar große Gelände befindet sich auch am Kielsgraben. Es grenzt an den Aldi-Markt und liege „deutlich hinter“ der Fläche an der Rheinfront, so Pientak. Hier möchte Monheim für Gewerbe mit höherer Emission Raum schaffen. Denn hohe Schallschutzanforderungen machten es immer schwerer, geeignete Grundstücke zu finden, sagt die Beigeordnete. An der Benzstraße befänden sich bereits einige Firmen, deren Produktion mit Lärm einhergehe. Die Benzstraße sei bereits als Erschließungsstraße für den Schwerverkehr ausgebaut. So könnten neue Gewerbe- und Industrieanlagen entstehen. Der Bebauungsplan solle zukünftig weitere Angebote schaffen und den Betrieben Entwicklungsmöglichkeiten geben. Ein Pluspunkt: Es gibt dort einen Gleisanschluss.

Info Der Stadtrat entscheidet am Mittwoch Was Zwei Flächen für Gewerbe, Hallen und Bürogebäude. Wie Nach dem Beschluss über eine Veränderungssperre Kielsgraben-West sind Vorhaben sowie die Beseitigung von baulichen Anlagen nicht mehr möglich. Wann Für den Bebauungsplan Benzstraße wird nach Erarbeitung des Bebauungsplanentwurfs die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt. Dann wird der Bebauungsplan erarbeitet, über den der Rat abschließend entscheidet.

Aktuell gebe es noch keine Interessenten oder konkrete Ansiedlungsbeispiele, berichtet die Beigeordnete. Es handele sich bei dem Aufstellungsbeschluss um eine längerfristige Perspektive. Man wolle aber damit möglichen Erweiterungsplänen des ansässigen Aldi-Marktes zuvor kommen.