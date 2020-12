In Monheim : Altstadtwirte laden zum Schlemmerspaziergang ein

Mit der „Weihnachtlichen Altstadt“ soll`s gemütlich werden. Foto: Tim Kögler

Monheim Am 3. und 4. Adventswochenende wird’s in der Altstadt vorweihnachlich: Von der Turmstraße bis zur Krischerstraße zieht sich ein Hüttendorf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In den Bäumen glitzert weihnachtliche Beleuchtung, der Duft gebrannter Mandeln durchweht die Straßen und in der Hand dampft ein Glühwein – die Weihnachtsmärkte sind zwar abgesagt, dennoch wollen die Altstadt-Wirte eine coronakonforme weihnachtliche Stimmung ermöglichen. Unter dem Motto „Weihnachtliche Altstadt“ gibt es bis Sonntag, 27. Dezember, Speisen und Getränke zum Mitnehmen in ganz besonderer Atmosphäre.

Mit funkelnden Tannenbäumen, leuchtenden Sternen in den Bäumen und einer Winterlandschaft dekoriert die Stadt die Turmstraße vom Schelmenturm bis zum Landschaftpark Rheinbogen. Dazwischen bieten die Cafés, Restaurants und Kneipen Biergarten zur Altstadt, Biermanufaktur Monheim, Café mit Liebe und La piccola enoteca unterschiedliche Speisen und Getränke zum Mitnehmen an. Die Restaurants Bloomgold und Zum Vater Rhein liefern auch nach Hause. Am Spielplatz im Landschaftspark Rheinbogen steht Fred, der Eiswagen der Milchbar. Daneben ist bis zum 27. Dezember ein Karussell für kleine Besucher aufgebaut. Geschenkideen gibt es in der Biermanufaktur Monheim, im Café mit Liebe und bei La piccola enoteca – von Tee und Kaffee über hochwertige Weine bis zu selbstgebackenen Keksen und Panettone, einem italienischen Weihnachtskuchen.

Am 3. und 4. Adventswochenende gibt es in der stimmungsvoll ausgeleuchteten Kirche St. Gereon „Advent-to-go-Täschchen“ mit kleinen Überraschungen zum Mitnehmen. In der Kirche wird Weihnachtsmusik gespielt, die über Lautsprecher in die Altstadt übertragen wird. Vom 11. bis 13. und 18. bis 19. Dezember gibt es dort in kleinen Adventshütten mit viel Abstand Deko, Gebasteltes, Genähtes, Geschenkartikel, Gestricktes, Gewürze, Holzarbeiten, Kunsthandwerk, Malerei, Schmuck, Spirituosen und Weihnachtsartikel. Die rund 20 Hütten stehen weit verteilt auf der Turmstraße, Alte Schulstraße und Krischerstraße und sind freitags und samstags von 11 bis 19 Uhr und am 13. Dezember von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die Wirte laden an den Wochenenden, 12. und 13. Dezember und 19. und 20. Dezember, zum Schlemmerspaziergang ein. Es gibt weihnachtliche Snacks und Getränke zum Mitnehmen – von frischem Winzer-Glühwein über Reibekuchen und Spießbratenbrötchen bis zu gebrannten Mandeln, Schokobananen, Weihnachtskeksen, Waffeln am Stil und Milchreis mit heißen Kirschen ist alles dabei.

An den Hütten gilt, ebenso wie in allen Warteschlangen, eine Maskenpflicht. Speisen und Getränke müssen in mindestens 50 Metern Entfernung zum Verkaufsstand verzehrt werden.