Ehrenamt Die Stadt Monheim sucht neue Jugendschöffen

In diesem Jahr findet die Wahl für die kommende Amtszeit von 2024 bis 2028 statt. Aktuell werden noch Interessierte für das Amt als Jugendschöffe gesucht. Wer in Monheim wohnt, die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und zwischen 25 und 69 Jahren alt ist, kann sich jetzt dafür bewerben. Bewerbungen müssen bis zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Mittwoch, 24. Mai, eingehen. Aus organisatorischen Gründen ist eine Bewerbung bis Mittwoch, 10. Mai, wünschenswert.