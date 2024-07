Pflegekinderdienst Stadt Monheim zahlt Pflegeeltern jetzt ein Elterngeld

Der PKD Monheim will daher in diesem Jahr noch einmal verstärkt in die Akquise von neuen Pflegefamilien investieren. Pflegeeltern seien insofern benachteiligt, als dass sie zwar Anspruch auf Elternzeit, aber keinen Anspruch auf Elterngeld haben, erläutert Simone Feldmann, Leiterin des Bereichs Kinder, Jugend und Familie. Nun wünscht sich der Pflegekinderdienst, dass ein Elternteil nach der Aufnahme des Babys oder Kleinkindes für ein Jahr zu Hause bleibt, um sich gänzlich dem oft traumatisierten Kind widmen zu können. Da es sich einige potenzielle Pflegeeltern nicht leisten können, einfach ein Jahr lang auf ein Gehalt zu verzichten, will die Stadt ihnen bis zu 65 Prozent des vorherigen Gehaltes oder maximal 800 Euro im Monat als Elterngeld zahlen. „Das kann die Motivation stärken, als Pflegefamilie tätig zu werden“, so Feldmann. Vorbilder sind die Stadt Köln und die Stadt Mettmann.