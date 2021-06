Tag der Umwelt : Stadt lobt Fotowettbewerb zum Tag der Umwelt aus

Bienenfreundliche Pflanzen an der Marienburg. Foto: Stadt Monheim/Birte Hauke

Monheim Zum Tag der Umwelt am Samstag, 5. Juni, hat die Stadt zu einem Fotowettbewerb aufgerufen. Gesucht werden Motive bienenfreundlicher Pflanzen.

(og) Als Preise winken zehn Gutscheine für einen Einkauf in einem Geschäft der Monheimer Lokalhelden mit einem Gesamtwert von 200 Euro. Alle Teilnehmenden erhalten unabhängig von der Verlosung ein Samentütchen bienenfreundlicher Pflanzen. Einsendeschluss ist Sonntag, 6. Juni. Das teilt die Stadt mit.

Der Wegfall des Großteils ihrer Nahrungsquellen und auch der Einsatz von Pestiziden bedroht die Existenz der Bienen bereits seit vielen Jahren, erläutert Stadtsprecher Norbert Jakobs.. Dabei spielten sie im Ökosystem eine wichtige Rolle. Aber neben der Zunahme von Steingärten und pflanzarmen Balkonen seien oftmals so genannte Hybridpflanzen zu sehen, die den Bienen Nahrung lediglich vortäuschten. Zu erkennen sei dies oft daran, dass sie meist kaum oder gar keinen Duft haben. Bienenfreundliche Pflanzen sind in Blumenmärkten und Gärtnereien zu finden.

Wer beim Wettbewerb mitmachen will, kann per E-Mail an [email protected] ein Foto einer bienenfreundlichen Pflanze auf dem heimischen Balkon, im Garten oder vom Spazierweg senden. Gutscheine und Samentütchen können nach der Bekanntgabe der Gewinner im Rathaus abgeholt werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Mit der Teilnahme wird den Datenschutzbestimmungen zugestimmt.