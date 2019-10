Monheim : Stadt lässt Deiche im Rheinbogen düngen

Monheim Ein Bergtraktor verteilt Körnchen auf 240.000 Quadratmetern Grasfläche.

(og) In den kommenden Tagen wird die Grasnarbe des Monheimer Rheindeichs zum dritten Mal in diesem Jahr mit einem Dünger gestärkt. Das teilt Stadtsprecherin Birte Hauke mit.

Die Kügelchen werden im Auftrag der Stadt von dem Fachunternehmen Agotec auf einer Fläche von rund 240.000 Quadratmetern verteilt und sind für Tiere nicht giftig. Auf die Frühjahresdüngung im April und die Sommerdüngung im August folgt damit die letzte Düngung des Jahres. Die Grasnarbe schützt den Deich vor Erosion durch Wind und Wasser und ist deshalb besonders wichtig für die Stabilität des Deiches. Auf dem so geannten Banndeich zwischen Am Werth (bis Heilerberg) und dem Leitdeich von Heilerberg bis zum Leitdeichende wird zur Stärkung der Gräser in den Wintermonaten ein kalibetonter Volldünger ausgebracht.