Gutachter hat Pilzbefall festgestellt : Stadt kämpft um Erhalt der Eiche am Kradepohl

Monheim Ob ein intensivierter Kronenschnitt, eine noch regelmäßigere Wässerung und das Einbringen von Erdsubstrat helfen kann, ist ungewiss.

Die alte Eiche am Kradepohl kränkelt und kämpft ums Überleben. Die Stadt habe inzwischen einen Gutachter mit der Untersuchung beauftragt, teilt Stadtsprecher Thomas Spekowius mit. Dieser bestätigte, dass der Baum von einem Eipilz (Phytophthora ramorum) befallen sei, der erst in den 1990er Jahren aus Amerika nach Europa eingeschleppt worden sei. Andreas Apsel, Leiter des Bereichs Bauwesen, verspricht: „Wir werden um den Baum kämpfen, auch weil er an diesem besonderen Ort mit besonderer Geschichte steht.“ Ob allerdings ein intensivierter Kronenschnitt, eine noch regelmäßigere Wässerung und das Einbringen von Erdsubstrat helfen könne. sei ungewiss. Eigentlich sei das Baumumfeld beim Umbau des Kradepohls vor rund fünf Jahren deutlich verbessert worden. „Da haben wir sogar behutsam riesige Betonbrocken aus dem Wurzelbereich des Baums entfernt und sehr viel Asphalt weggenommen. Aber das nützt natürlich alles nichts gegen einen Sporenpilz, der sich über die Luft verbreitet“, so Apsel. Das Totholz sowie morsche Zweige in der Krone sollen nun umfangreich entfernt und der Baum fortan regelmäßig kontrolliert werden. Trotz lokaler Hohlstellen wurde der jahrzehntealten Eiche von den Experten immerhin eine derzeit noch ausreichende Restwandstärke attestiert. Eine Garantie zum dauerhaften Überleben, könne aber niemand geben. Sollte der Baum gefällt werden müssen, würde eine Ersatzpflanzung an gleicher Stelle erfolgen, damit auch in künftigen Jahrzehnten am Kradepohl unter einer Eiche gefeiert werden könne.