Diese Fehler wurden gemacht „Monheim wird die mit Abstand höchste Pro-Kopf-Verschuldung in NRW haben“

Jens Ammann Monheim wird in Kürze die Stadt sein, die die mit Abstand höchste Pro-Kopf-Verschuldung in NRW haben wird. Die Erfolge der Vergangenheit haben die Politik in Monheim womöglich verblendet. Die Stadt hat Maßstäbe angelegt, die ihr nicht gerecht werden. Dass sich Monheim weiterentwickeln möchte, ist nicht zu kritisieren. Manche Investitionen sind nachvollziehbar und Maßnahmen wie den kostenlosen ÖPNV haben wir nicht kritisiert, solange das Geld da war. Was wir kritisieren, ist der Gigantismus. Peto möchte ein neues Monheim bauen – unabhängig davon, wie viel es kostet.