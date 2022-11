Stadt Monheim informiert über Bauprojekte Bungalows für mehr Wohnraum aufstocken

Die Stadt will verstärkt durch Nachverdichtungen Wohnraum schaffen. So würden sozial stabile Bewohnerstrukturen erhalten und kostensparendes Bauen befördert, erklärt Jakobs. Der Bebauungsplan 167M „westlich Heerweg“ betrifft das Wohngebiet zwischen Ackerweg und Robert-Koch-Straße, ein klassisches Einfamilienhausgebiet mit Reihenhäusern, Doppelhäusern und Bungalows. Durch die Anpassung des Baurechts sollen nunmehr im Plangebiet Erweiterungsmöglichkeiten für die bestehenden Gebäude geschaffen werden. Durch An-, Um- und Neubauten auf bestehenden Grundstücken sollen so Einliegerwohnungen, Mehrgenerationenhäuser oder andersartige Wohnformen entstehen können.