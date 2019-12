Monheim Einkaufszentrum : Einkaufszentrum: Stadt fördert Umbau

Monheim Eigentümergemeinschaft gibt grünes Licht für die städtischen Umbaupläne. Stadt unterstützt Umbau mit 2,55 Millionen Euro.

Die Angebote in der künftigen Holzweg-Passage sowie im nebenan geplanten Sophie-Scholl-Quartier werden in Kombination mit dem bestehenden Aldi-Markt eine attraktives Nahversorgung sichern, ist der Stadtsprecher überzeugt. Denn neben den neuen Häusern entlang der Europaallee, am Waldbeerenberg und Hasholzer Grund werden auch im Sophie-Scholl-Quartier weitere Baumberger einziehen. Dort realisiert die Monheimer Wohnen GmbH als weitere städtische Tochtergesellschaft ein Projekt mit rund 180 Wohneinheiten in zentraler Lage. Der Einkauf zu Fuß oder mit dem Fahrrad wird mit dem künftigen Shoppingangebot attraktiver.

Um die für eine zufriedene Kund- und Händlerschaft gleichermaßen notwendigen Rahmenbedingungen zur realisieren, wurde gemeinsam mit der Düsseldorfer Agentur „kplus konzept“ in den vergangenen Monaten ein Revitalisierungskonzept erarbeitet. Der neue Name Holzweg-Passage ist dabei Programm. Die Fassaden in der Ladenzeile werden neu gestaltet und bekommen eine moderne Einfassung mit Rahmen- und Lamellenelementen in Holzoptik. Die Profis der auf Einzelhandelsflächen spezialisierten Designagentur bringen mit ihrem Konzept mehr Modernität und Klarheit in die Passage. Markisen werden in einem an die Fassadengestaltung angepassten warmen Farbkonzept erneuert. Beleuchtung und Sitzgelegenheiten werden optimiert. Auch der Bodenbelag in der Passage wird mit einer frischen und einheitlichen Deckschicht versehen. „So wird die Ladenzeile eine einladende Marktplatzatmosphäre bekommen“, erläutert Port. Mehr Licht und Infostelen sollen diesen einladenden Charakter an den Eingangsbereichen unterstreichen. Die Müllstation an der Gebäuderückseite des Nettomarktes soll in Holzoptik verkleidet werden.