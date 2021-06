Service für Radler : Stadt hat Reparaturstationen für Fahrräder aufgestellt

Monheim Neben öffentlichen Luftpumpen und Trinkbrunnen hat die Stadt Monheim jetzt auch zwei Reparaturstationen für Fahrräder aufgestellt – am Aalschokker und im Rheinbogen.

(og) Die neuen Reparatursäulen sind mit einem umfangreichen und durch Stahlseile gegen Diebstahl gesicherten Werkzeugsatz ausgestattet und ermöglichen es, kleine Reparaturen oder auch nur mal das Nachjustieren von Sattel oder Lenker vornehmen zu können. Die beiden neuen Stationen sind am Aalschokker in Baumberg sowie im Landschaftspark Rheinbogen platziert. Am Rastplatz Radschnellweg (Holzweg/Landecker Weg) gibt es als Serviceangebot für Radler Luftpumpe und Trinkwassersäule. Öffentliche Luftpumpen finden Fahrradfahrer am Rathausvorplatz, am Mona Mare sowie am Schiffsanleger.