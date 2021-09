Monheim Altstadt: Pläne für Fußgängerzone : Füßgängerzone: Lieferzeiten etwas erweitert

Monheim CDU kann sich mit Änderungsanträgen nicht durchsetzen. Die Fraktion plädiert für Lieferzeiten täglich bis 17 Uhr. Bürgermeister: Es gibt keine Fußgängerzone „light“. Nutzungssatzung mit Gebühren wird Ende 2021 beschlossen.

Der deutlich artikulierte Unmut der Altstadt-Anwohner über die städtischen Pläne für eine Fußgängerzone hat nicht nur die Rats-Opposition zum Handeln veranlasst, sondern auch die Stadtverwaltung zu einem minimalen Einlenken bewegt: So sollen die Liefer- und Ladezeiten auf den Zeitraum zwischen 6 bis 11 Uhr (vorher 10 Uhr) erweitert werden. Allerdings konnte sich die CDU mit ihren Änderungsanträgen, welche die „harten Eingriffe in den Alltag und die Nutzung von Eigentum“ abmildern sollten, nicht gegen die Peto-Mehrheit durchsetzen.

Angela Linhart (CDU) hatte als Gast des Info-Abends den Eindruck gewonnen, dass die Stadt die nötige Abwägung zwischen den Interessen der Anwohner und denen der Allgemeinheit zugunsten letzterer getroffen habe. In drei Änderungsanträgen wollte ihre Fraktion erreichen, dass 1.) zumindest für den ersten Pkw keine Sondernutzungsgebühr erhoben wird, dass 2.) die Freigabezeiten erheblich erweitert werden und 3.) eine verträgliche Lösung für Gewerbebetriebe mit Kundenverkehr gefunden wird. Die Sperrung der Altstadt für den Anwohnerverkehr sollte bedarfsgerecht an den tatsächlichen Betrieb der Außengastronomie angepasst werden. „Im ganzen Winterhalbjahr wir kein Außensitzplatz benötigt“, sagte Linhart. Auch SPD und Grüne schlossen sich diesen Anträgen an. „Die Lieferzeiten wirken willkürlich. Das Wetter hier ist so regnerisch und kalt, dass die Altstadtterrassen nicht das ganze Jahr über ausgelastet sind“, sagte Abdelmalek Bouzhara (SPD).