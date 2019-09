Monheim : Stadt gibt Gänselieselmarkt an Profi

Monheim Die Trödler sollen ihren Stand künftig online reservieren und auch bezahlen können. Bisher wurden sie von viel Personal eingewiesen.

Der Gänselieselmarkt ist in Monheim eine Institution. Er ist der größte Trödelmarkt der Region, auf dem ausschließlich private Händler ihre Schätze verkaufen. Im kommenden Jahr wird er zum 45. Mal in der Altstadt ausgerichtet – zwar wird die Stadt Monheim dann noch als Veranstalterin auftreten, aber sie will die Planung und Beaufsichtigung des Marktes an einen externen Dienstleister übergeben. Verwaltungsintern hat der Markt inzwischen die Zuständigkeit gewechselt, vom Bereich Ordnung und Sicherheit in die Wirtschaftsförderung, weil diese auch das Rahmen gebende Stadtfest organisiert. „In der Verwaltung hat der Markt sehr viele personelle Ressourcen gebunden“, erklärt Thomas Zitzmann, Leiter der Wirtschaftsförderung. „An den Markttagen haben unsere Leute ab 4.30 Uhr angefangen, die Händler mit ihren Pkws am Rheindeich aufzustellen, um sie geordnet in die Altstadt einfahren zu lassen“, fährt Christiane Schärfke, Leiterin des Bereichs Ordnung und Sicherheit, fort. Denn die Standplätze wurden erst vor Ort vergeben. „Die Leute haben ihre gewünschte Meterzahl genannt und sind dann auf die Straßen verteilt worden.“ Die Mitarbeiter waren angewiesen, keine Standlücken zu produzieren und allen das Durchkommen zu sichern. „Die meisten Händler waren bei der Platzvergabe pflegeleicht“, so Schärfke. Aber es habe natürlich auch Diskussionen gegeben. Einige Händler hätten offenbar am Deich campiert, um sich im Wettbewerb um die vermeintlich besten Plätze einen Vorsprung zu sichern. Auch die Standgebühren sind erst vor Ort einkassiert worden. In der Regel sind auf den rund 1300 Metern Platz für 400 Trödelstände.