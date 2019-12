Monheim Altstadtfassaden : Altstadt: Stadt fördert hübsche Fassaden

Hinter dieser schmucken Fassade lädt das „bloomgold“ zum Treffen und Genießen ein. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Außerdem soll ein Kino über dem Rheincafé zusätzlich Besucher in die Stadt am Rhein locken.

Wer vom Rhein aus nach Monheim kommt, landet meist erst einmal in der Altstadt. Die Stadt Monheim hat deshalb viel dafür getan, die Gastronomie-Szene aufzuwerten und auch ein kulturelles Angebot zu installieren. Das Karnevalskabinett gibt es schon, ein Kunsthaus soll dort einziehen, wo einst thailändische Gerichte auf den Tisch kamen. Der Umbau läuft. Die Peto setzt sich außerdem für ein Kino über dem Rheincafé ein. Was fehlt sind durchgängig ansprechende Fassaden, die ins Bild der historischen Altstadt passen und als Visitenkarte für die Stadt am Rhein taugen. Deshalb hat die Stadt nun die Fassaden-Fördersumme erhöht

Im Planungsausschuss hat die Stadt die Änderung ihrer Förderrichtlinien vorgestellt. Sie wird generell von 40 auf 50 Prozent erhöht. Ausgezahlt werden maximal 25.000 Euro. Aktuell liegt die Grenze bei 15.000. Wird der Fördersatz nach den neuen Richtlinien nicht ausgeschöpft, so heißt es in der Vorlage, können Eigentümer einer Altstadt-immobilie innerhalb von fünf Jahren weiteres Geld erhalten. So könne die maximale Fördersumme in mehreren Schritten abgerufen werden.

Info Haupt- und Finanz-Ausschuss tagt heute Wann Hafi, heute, 16 Uhr, Ratssaal Kino Im Haushalt 2020 werden 500.000 Euro für Planung eingestellt Altstadtmanagement Dafür soll es 20.000 Euro geben

Wer sich daran machen möchte altes Fachwerk wieder freizulegen, damit die historische Substanz sichtbar wird, kann mit bis bis zu 40 Euro Unterstützung pro Quadratmeter rechnen. Bei einer Putzfassade liegt die Förderung pro Quadratmeter bei 30 Euro. Für einen Fassadenanstrich ist mit bis zu 12 Euro zu rechnen. Gleichzeitig soll es für Bürger einfacher werden, für kleine Verschönerungsaktionen Geld zu bekommen. Auch wer nur 500 Euro investiert (aktuell liegt die Untergrenze bei 2500 Euro), hat künftig Anspruch auf finanzielle Unterstützung der Stadt. Auch die denkmalgerechte Sanierung von Naturstein- oder Ziegelmauern soll künftig förderfähig sein.

Der Planungsausschuss hat diesem Vorhaben geschlossen zugestimmt. „Das ist genau das, was wir im Sinn haben“, kommentiert CDU-Ratsherr und Architekt Michael Nagy. Auch Manfred Poell (Grüne), ebenfalls Architekt, hat sich für die Erhöhung der Fördermittel ausgesprochen. Die Entscheidung trifft der Rat.

Bereits heute im Haupt- und Finanzausschuss soll darüber diskutiert werden, ob die Altstadt wieder ein Kino bekommt. Die Bürgermeisterpartei Peto stellt einen entsprechenden Antrag. Darin verweist sie darauf, dass es von etwa 1935 bis in die 1970er Jahre hinein in der Altstadt schon einmal ein Kino gegeben hat. Am ursprünglichen Ort, wo sich Rheincafé und Karnevalskabinett befinden – soll nun im Obergeschoss im alten Kinosaal ein Programmkino entstehen.