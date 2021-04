Monheim : Stadt begrüßt Frühling mit bunten Aktionen

In der dekorierten Innenstadt freuen sich die Händler von Donnerstag, 15. April, bis Sonntag, 18. April, mit besonderen Angeboten auf ihre Kunden. Foto: Birte Hauke

Monheim Von Donnerstag, 15. April, bis Sonntag, 18. April, gibt es zum Monheimer Frühlingserwachen verschiedene kleine Aktionen. In der dekorierten Innenstadt begrüßen die Händler ihre Kunden mit besonderen Angeboten.

(elm) Da der Frühling wegen der Corona-Pandemie nicht mit einem großen Fest begrüßt werden kann, lädt das städtische Citymanagement nun zu einer sicheren Alternative ein: Von Donnerstag, 15. April, bis Sonntag, 18. April, gibt es zum Monheimer Frühlingserwachen verschiedene kleine Aktionen. In der dekorierten Innenstadt freuen sich Händler mit besonderen Angeboten und Blumensamenpäckchen auf ihre Kunden. Von der Krischerstraße über die Altstadt bis zum Rheinbogen bauen die Monheimer Kulturwerke verschiedene Installationen auf. Sie zeigen, wie Schneeglöckchen und Krokusse erwachen, Vögel zwischen austreibenden Pflanzen mit dem Nestbau beginnen und Igel und Hasen die ersten Sonnenstrahlen genießen. Alle 20 Standorte können Familien und Freunde im gesamten Aktionszeitraum bei einem Erlebnisspaziergang entdecken.

„Für Händler und Dienstleister waren die vergangenen Monate nicht einfach. Mit dem Monheimer Frühlingserwachen wollen wir wieder Leben in die Innenstadt bringen“, erklärt Citymanagerin Sina Schmidbauer. Mehr als 20 Geschäfte laden mit duftenden Blumen zu einem entspannten Einkaufsbummel ein, wobei meist ein bestätigt negatives Testergebnis nötig ist. Die Monheimer Testzentren bieten täglich, montags bis sonntags, kostenlose Tests an.

Positive Signale in Corona-Zeiten

Positive Signale in Corona-Zeiten : Förderverein lässt Altstadtkirche strahlen

Schwarzer Seat ist in Monheim verschwunden

Autodiebstahl in Monheim

Autodiebstahl in Monheim : Schwarzer Seat ist in Monheim verschwunden

Das sogenannte Click-and-Collect-Angebot sowie das Einkaufen mit Termin ist bei vielen Händlern auch am Sonntag, von 13 bis 18 Uhr, möglich. Auch das Monheimer Tor beteiligt sich an der Aktion. Zudem wird die Innenstadt am Sonntag auf der Alten Schulstraße, der Krischerstraße und dem Rathausplatz bis zum Busbahnhof autofrei.