Monheim Stadt: Elternhaltestellen sind keine Parkplätze

Kaum ein Weg birgt so viele Gefahren für Kinder wie der Schulweg. Das liegt meist an den Eltern selbst. Diese möchten das eigene Kind gerne gut behütet auf das Schulgelände bringen, das heißt: mit dem Auto. Um zu verhindern, dass Fahrzeuge die Straßen verstopfen und Übergänge blockieren, hat die Stadt Monheim bereits im vergangenen Jahr in unmittelbarer Nähe zu den meisten Grundschulen im Stadtgebiet sowie an der Peter-Ustinov-Gesamtschule und dem Förderzentrum Süd sogenannte Elternhaltestellen eingerichtet.